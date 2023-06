Blažek ustoupí od peněžitých trestů za znásilnění, změní se hranice bezbrannosti

„Zavedeme, že bude trestný i pohlavní styk proti vůli toho, kdo je znásilňován – oběť to může vyjádřit verbálně i neverbálně. Bude tam konkrétní výčet toho, co znamená bezbrannost. A současně zavádíme, že na osoby do dvanácti let se nesahá,“ sdělil Blažek. „Vždy bude trestné na nich vykonávat cokoliv, co způsobuje sexuální aktivity. Vždycky to bude trestáno jako znásilnění, nikoliv, jak se v některých oprávněně kritizovaných případech stávalo, jako 'pouhé' pohlavní zneužívání s nižšími sazbami,“ doplnil ministr. Kritika původního návrhu ministerstva spravedlnosti byla podle Blažka relevantní. „Některé věci působily nesprávně a nelogicky,“ připustil. Resort původně stanovil hranici bezbrannosti u dětí do pěti let věku. U starších dětí by se tak zneužití bezbrannosti, což je součást definice znásilnění, muselo znalecky zkoumat. Úterní schůzky se zúčastnili zástupci všech frakcí vyjma SPD. Na zvýšení hranice bezbrannosti na dvanáct let se shodli jednomyslně. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková k tomu uvedla, že jde o reálnou věkovou hranici, ve které jsou děti schopné vyjádřit svá přání. „Na této věkové hranici byla shoda i ve vládním výboru pro práva dětí, který zasedal před několika málo dny,“ připomněla. Předsedkyně sněmovního podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťána Malá (ANO) doplnila, že hranice dvanácti let se opírá také o rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, který hovoří o vyzrálosti části mozku dětí.

Do bezbrannosti bude zahrnuto i „zamrznutí“ oběti „Jednomyslně jsme se také shodli na tom, že není dobré, aby bylo možno za znásilnění uložit samostatně peněžitý trest,“ shrnula Malá. „My od toho ustupujeme, to tam vůbec nebude. Původní návrh vyvolával zcela oprávněné obavy veřejnosti, že by se z trestného činu znásilnění bylo možné vykoupit,“ uznal Blažek. Ministr vysvětlil, že smyslem této části návrhu bylo zpřístupnit obětem znásilnění vyplácení peněz z fondu pro oběti trestné činnosti. Resort bude v tomto ohledu muset později najít jinou legislativní cestu, doplnil ministr. Strany se v úterý dohodly, že do bezbrannosti bude výslovně zahrnuto i takzvané zamrznutí oběti. To přivítala zástupkyně Pirátů Klára Kocmanová. „Za Piráty jsme prosazovali nápravu definice znásilnění především proto, že současná definice nezahrnuje případy paralýzy a případy vztahového násilí a prostě pomíjí velkou řadu znásilnění, ke kterým fakticky dochází,“ vysvětlila. „Pokud bude správně definovaná bezbrannost – to znamená, že tam bude zahrnutá i paralýza – tak budu ráda a takovou variantu určitě podpoříme. Jde o to, aby to tam bylo správně nadefinované,“ řekla.