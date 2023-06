Sešel se konvent o vzdělávání. Bek jím nahradil poradce a chce probrat změny ve školství

Jiří Drahoš při zahájení úvodního jednání řekl účastníkům, že by se měli scházet jednou měsíčně, příště se ale sejdou až v září. Mezi kroky, které ministr plánuje a které by měly změnit podobu školství do deseti let, je mimo jiné prodloužení povinné školní docházky, posílení všeobecného vzdělávání ve středních školách a otevírání nových typů středních škol.

Ministr Bek krátce po svém nástupu do funkce v čele resortu školství novinářům sdělil, že mu bude konvent nahrazovat tým poradců. Jeho předchůdci ve funkci a stranickému kolegovi Vladimíru Balašovi (STAN) radilo šestnáct lidí, předchozí ministr Petr Gazdík (STAN) měl deset poradců.