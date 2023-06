Při reformě školství je nutné zohlednit nejen zájmy zaměstnavatelů, míní Bek

Vzdělávání by se podle Beka mělo rovněž reformovat jako celek. Podle něj nelze úspěšně reformovat základní školství bez ohledu na to, jak bude vypadat střední školství a střední školství bez provázanosti na vysoké školství. Ministr rovněž uvedl, že změny ve vzdělávání se ale musí ohlížet na ekonomickou realitu státu. Doplnil, že podle něj je ale potřeba do školství a vzdělávání investovat i v ekonomicky náročných dobách.

Zrušení devátých tříd

Co se zrušení devátých tříd týče, ty by spolu s prodloužením povinné školní docházky chtěla prosadit poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Proti návrhu ODS se však už dříve vyslovili lidovci. Ministr Bek na konferenci podotkl, že zatím není rozhodnuto, zda by povinná školní docházka měla mít podobu osm let na základní a dva roky na střední škole, jak navrhuje Zajíčková, nebo jinou formu.

„Je potřeba, abychom o těchto tématech nalézali shodu také mimo vládní koalici, protože je jasné, že změny vzdělávacího systému, pokud je teď nastartujeme, budou implementovány v období nejméně deseti let,“ poznamenal ministr.