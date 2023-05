V nejžádanějších oborech by se mohly otevřít nové třídy, řekl Fiala po jednání s kraji

Tam, kde to umožní kapacity, by se v nejžádanějších oborech mohly otevřít nové třídy, řekl premiér Petr Fiala (ODS). O situaci ve středním školství ve čtvrtek jednal s šéfem resortu Mikulášem Bekem (STAN) a zástupci Asociace krajů. Předseda vlády chce hledat dlouhodobé i krátkodobé řešení problémů, s nimiž se systém potýká, mimo jiné kvůli silným populačním ročníkům. Podobně jako loni je zvlášť v Praze a Středočeském kraji a také v Brně přetlak zájemců o studium na gymnáziích. Změnu by měla podle části politiků přinést digitalizace přihlašování ke studiu. Podle dalších by měl stát současně nastavit limity všeobecného vzdělání.