Bek chce stihnout digitalizaci přijímaček za rok. ANO s tím podle Berkovcové pomůže

Ministr školství uvedl, že doufá v zavedení elektronických přihlášek už v příštím roce a také ve zrychlení jejich vyhodnocování. „Doufám, že alespoň ta emocionálně vypjatá doba čekání, která je v tom současném modelu nekonečně dlouhá, by měla odpadnout. Nechci to ale závazně slíbit, protože to, jestli se nám to podaří, závisí na tom, jestli se nám v Poslanecké sněmovně podaří včas změnit příslušnou legislativu,“ uvedl.

Schjebalová nepovažuje za realistické, že by se elektronizaci přijímaček podařilo schválit do roka. „Podle mě je to zapotřebí vyřešit do konce prosince, protože my už v lednu musíme zveřejnit kritéria přijímacího řízení,“ upozornila s tím, že schválení do konce března by nestačilo.

Problém ředitele CERMAT

Berkovcová ujistila, že ANO v tomto ministra Beka podpoří. Digitalizaci přijímacího řízení také vnímá jako nezbytnost. „Chtěla bych ale upozornit na jednu věc, a to, že CERMAT se uvnitř nachází v takovém technickém rozkladu, že tomu hlavnímu klíčovému informačnímu systému, který má řešit přijímací a maturitní zkoušky, vyprší teď ve středu smlouva na zajištění procesu. Ředitel Miroslav Krejčí měl zavčas vyhlásit výběrové řízení, ale nevyhlásil,“ upozornila.

„Já jsem byl ujištěn panem ředitelem Krejčím, že to CERMAT zvládne,“ uvedl ministr školství s tím, že je to zodpovědnost právě ředitele Krejčího. Bek také potvrdil, že pokud by tuto situaci nezvládl, byl by odvolán. Berkovcovou to ale neuklidnilo, protože Krejčí měl podle ní vyhlásit výběrové řízení půl roku předem, což neudělal. Bek dodal, že zatím nemá důvod zasahovat.

Proč byl zrušen výkaz o přihlášených a přijatých dětech?

Podle Beka je správné zavést jiný systém evidence nabídky míst na střední školy, protože jeden z českých krajů upozornil na to, že ministerstvo zrušilo výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích v prvním kole přijímaček. Bek o tom údajně nevěděl a upozornil, že se to nestalo za jeho působení v resortu.

Schejbalová řekla, že tento výkaz se nevyplňuje už minimálně dva roky. Výkaz byl tak zrušen zřejmě už v roce 2021. Tehdy byl v čele resortu Robert Plaga (ANO). „My hlásíme počty kraji, tedy zřizovateli, u nás hlavnímu městu Praha, ale tento výkaz byl opravdu zrušen,“ potvrdila Schejbalová.