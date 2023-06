Premiér by měl propouštět na úřadu vlády, ministři méně cestovat, radí Babiš. Kvůli balíčku slibuje obstrukce

Pane předsedo, vláda tento týden začala schvalovat návrh rozpočtu na rok 2024. Pracovní materiál počítá s deficitem 235 miliard korun. Výdaje se mají snížit o čtyři procenta, příjmy o 1,5 procenta. Je to zatím pracovní verze. Jak ji vidíte?

Je to rozpočet, který mě totálně šokoval. Nevím, jestli to máme brát vážně, protože premiér reagoval, že to udělali jenom úředníci, že jsou to nějaká čísla a že se to bude měnit. Ale ten výkop znamená 48 miliard plus pro obranu. Nevím, proč s tím vláda spěchá, měli v programu dvě procenta HDP v roce 2025. To by nevadilo, kdyby školství nebylo minus 29 miliard. MMR má největší škrty. Všem berou peníze – sport, kultura. MPSV, co je obrovská kapitola, za chvíli bude tisíc miliard – důchody, sociální dávky a tak dále – má jenom plus 22 miliard.

Takže já to ani neberu moc vážně. Deficit na tento rok je už téměř vyčerpán a evidentně pan ministr financí (…) nerozumí tomu, že mají příjmy. Mají strašně moc peněz v evropských fondech. Ještě za období 2014 až 2020 je tam ještě 200 miliard, které by měly dotéct do konce roku 2023. No a my jsme jim vybojovali 980 miliard na další období 2021 až 2027. Tam čerpají jenom 50 miliard. To je slabých pět procent.

Vzdávají se příjmu, EET a tak dále. Nerozumí tomu, že je potřeba investovat. Investice přinesou růst a z toho růstu jsou daně. My zatím s napětím čekáme, co se stane tento rok, protože deficit už je blízko celoročnímu plánu a je evidentní, že se to bude měnit.

Věříte tomu, že se vládě podaří nějakým způsobem udržet schodek 295 miliard? Po pěti měsících hospodaření skončil v minusu 271 miliard.

Já tomu nevěřím. Nevím, jestli pan ministr financí počítá – a je to takový podvod na firmy – s windfall tax. Od 1. července začnou zálohy. Ty budou podle mého názoru strašně vysoké, takže stát v červnu 2024, kdy se uvidí, jestli firma má zisk, jaký má zisk a kolik odvede, bude vracet. Firmám samozřejmě nedá úrok. Takže je to jen taková obezlička proti firmám, proti zaměstnavatelům.