Za nedostatek zdravotních sester nejvíc může fyzická náročnost, ukazuje výzkum

Důvodem nedostatku zdravotnického personálu je podle brněnských výzkumníků z institutu SYRI dlouhodobé fyzické přetěžování zdravotních sester. Problém zvýraznila i pandemie covidu-19.

„Rozhodně to pociťujeme i my, ať je to celková únava po službách, bolesti zad, bolesti nohou. Na dlouhých chodbách člověk nachodí kilometry,“ shrnuje všeobecná sestra na interním oddělení brněnské nemocnice Milosrdných bratří Tereza Lužová. V tomto zdravotnickém zařízení je personální situace horší zejména v léčebně dlouhodobě nemocných nebo na interně. Jednu sestru tam hledají i půl roku.

„Máme zhruba devět sester na jeden tisíc obyvatel. Když se podíváme do západní Evropy, tak jich mají dvanáct. Jde to změnit minimálně tím, že budeme dbát na zákoník práce a na bezpečnost při práci,“ míní vedoucí výzkumné skupiny Národního institutu SYRI Michal Koščík.