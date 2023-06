Hlasování o vstupu do EU před dvaceti lety zůstává jediným celostátním referendem v historii Česka

Pro vstup hlasovali ve stejné míře mladí lidé i ti starší. Příliš velké rozdíly nebyly ani podle vzdělanosti nebo v tom, kde voliči žili. „Velmi mě potěšila podpora osob starších šedesáti let, to je velký výsledek,“ komentoval tehdy výsledky Cyril Svoboda (KDU-ČSL), který v té době zastával funkci ministra zahraničí.

Novou členskou zemí se Česko stalo necelý rok po referendu, 1. května 2004. Cesta do EU ale začala o několik let dříve, v lednu 1996, kdy český premiér Václav Klaus (tehdy ODS) předal v Římě do rukou nejvyššího představitele společenství, předsedy italské vlády Lamberta Diniho, českou žádost o členství.

Jak sám Klaus v referendu hlasoval, neprozradil. „Já bych vám řekl jedinou věc –⁠ že jsem hlasoval správně,“ uvedl tenkrát.

Vládní koalice je nejednotná ohledně zákona k referendu

Pro toto referendum byl vydán speciální ad hoc ústavní zákon. Dodnes jde o jediné celostátní referendum v historii Česka. O nutnosti zákona sice politici mluví celých dvacet let, schválený žádný návrh ale nebyl. Nyní ve sněmovně leží dva, z dílny ANO a SPD.

„To, že nemáme už tolik let zákon o všeobecném referendu, je tedy spíš (…) nedodělek vládnoucích stran, respektive parlamentu,“ soudí předseda ústavně-právního výboru sněmovny Radek Vondráček (ANO).