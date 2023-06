Přísedící by mohli být jen u závažných trestních případů, navrhuje Blažek

Soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Luděk Pilný a přísedící Běla Salvetová jsou zvyklí spolu diskutovat, na rozsudku se obvykle snaží shodnout. Na to, jestli by o některých verdiktech měli se soudci rozhodovat i přísedící, mají ale každý jiný názor.

„Když bude samotný soudce, tak se může stát, že půjde cestou nejmenšího odporu,“ varuje Salvetová. „Někdo může říkat, i jako paní Salvetová, že více hlav více ví, nicméně často v těch pracovněprávních sporech řešíme i poměrně složitější právní problémy a v tu chvíli je to stejně na předsedovi senátu, aby je v tomto směru třeba poučil,“ míní Pilný.

Každý případ navíc tento soudce řeší s jinou z celkem osmi dvojic přísedících, kteří se vzájemně nemohou zastupovat. Kdyby rozhodoval sám, mohlo by to podle něj zrychlit řízení.

S tím souhlasí i ministr spravedlnosti a chystá změnu zákona. Odůvodňuje ji také tím, že lidé nemají o funkci zájem. Počet přísedících klesá a roste jejich průměrný věk. „Ano, zrušit. Snad výjimka u těch trestných činů závažnější povahy, ale v občanskoprávních věcech považuji za úplně zbytečné, aby tam přísedící zůstávali,“ uvedl Blažek.

Podobně to vidí i prezident Soudcovské unie a soudce Městského soudu v Praze Libor Vávra. „To je typicky u hospodářské trestné činnosti nebo finanční kriminality nebo i u toho pracovního práva, kde vlastně dominuje znalost práva, judikatury a její aplikace, a nikoliv nějaký obecný občanský pohled na ten příběh. Ten asi jde vtělit do nějaké vraždy nebo jiné tragické situace, ale ne do tohoto typu sporů,“ míní.

Šéf přísedících: Zlepšete podmínky

Podle šéfa Unie přísedících soudců ČR Lukáše Stehlíka nicméně jsou případy, kdy je laický prvek důležitý.

„Dvojice podvedla starého pána, který měl vilu na Hanspaulce, a snažili se to vlastně shodit tak, že tenhle pán byl alkoholik, úplně nespolehlivý. Ve spisu byly i fotografie z místa jeho domu. A tam jsem vlastně já předsedkyni senátu upozornil na to, že kdyby to jejich tvrzení bylo pravdivé, tak v tom nepořádku, který tam byl, by se objevily třeba lahve od alkoholu,“ popsal z vlastní zkušenosti.

Za den u soudu náleží přísedícím náhrada mzdy a 150 korun. Stát by tak proto podle Lukáše Stehlíka měl spíše tyto podmínky zlepšit, aby se zájem o funkci mezi lidmi zvýšil.