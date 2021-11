Přísedících u soudů ubývá. Jejich věk roste, odměny stagnují

Přísedící rozhodují o trestech se sazbou nad pět let odnětí svobody. „Majetkové trestné činy se škodou nad jeden milion korun nebo loupeže, znásilnění a podobně,“ přiblížil Bednář.

Podle ministerstva vnitra je 64 procent přísedících v důchodovém věku, naopak těch do 39 let jsou pouze necelá čtyři procenta. Zájemce odrazuje i nízká odměna. Kromě náhrady mzdy a nákladů mají nárok na 150 korun za jednací den. Částka se nezvýšila 25 let.