V Česku chybí profesionální řidiči. Poslanci projednají návrh na snížení věkové hranice pro řízení autobusů

Chybí i řidiči veřejné dopravy

Až pět set řidičů autobusů chybí v dopravních podnicích napříč Českem. Jejich sdružení proto chce zjednodušit nabírání zaměstnanců a sněmovna bude jednat o návrhu snížit věk řidičů autobusů na osmnáct let, v současné době smí za volant až po dosažení čtyřiadvaceti let, po splnění určitých podmínek i dříve.

„Proces trvá poměrně dlouho v dnešní době, protože tím, že řidiči volní na trhu nejsou, to trvá třeba i několik měsíců – od doby než dáme inzerát. Je to víceméně i o štěstí,“ uvádí jednatelka jedné z autodopravních společností Jana Christelová Lamerová.

Navíc čtyři z jejich stávajících zaměstnanců jsou v důchodovém věku. Podobné je to už roky i na dalších místech.

„Přestala být povinná vojenská služba a přestali nám chodit hotoví řidiči, kteří získali řidičák na vojně. Takže v dnešní době je to trošku boj,“ dodává zástupce vedoucího jednotky Provoz autobusy z pražského dopravního podniku Martin Košek.

Podle sdružení dopravců by mohlo pomoci snížení věkové hranice na 18 let. „Určitě by to muselo být za určitých podmínek. Týkalo by se to například řízení minibusů nebo by tam bylo podmínkou absolvování odborné dopravní školy,“ míní mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hailichová.

Návrh podporuje i ministerstvo dopravy. „Ta praxe řidičů autobusů od 18 let je v zahraničí známá, například v Německu nebo ve Švédsku – mladí řidiči jezdit mohou, byť jsou to linky kratší vzdálenosti. Mají tam omezení do padesáti kilometrů,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Resort chce snížení věku prosadit do novely silničního zákona, kterou nyní poslanci projednávají ve druhém čtení. Pozměňovacím návrhem se ve čtvrtek zabýval hospodářský výbor.

„Většina dotyčných poslanců hospodářského výboru řekla, že nedoporučuje – a to z toho důvodu, že se obáváme o bezpečnost na silnicích. Nakonec k tomu není stanovisko,“ informoval předseda podvýboru pro dopravu a místopředseda poslaneckého klubu STAN Ondřej Lochman.

O návrhu bude sněmovna hlasovat do čtrnácti dnů. Novela zákona má platit už od příštího roku.