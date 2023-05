Vláda kývla na zákon o státním zastupitelství se sedmiletými funkčními obdobími

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) řekl po jednání vlády, že si jeho úřad od nového zákona slibuje, že vyloučí riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na činnost státního zastupitelství a jeho fungování.

Cílem předlohy je zejména stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a také zavedení jejich funkčních období. Zatím jsou jmenováni bez časového omezení, ovšem s tím, že je vláda může kdykoli a bez uvedení důvodu odvolat. To by se mělo v budoucnu změnit, vláda by mohla vedoucí státní zástupce odvolat pouze ve vyjmenovaných případech a její rozhodnutí by ještě musel potvrdit Nejvyšší správní soud.