Vláda zrušila usnesení, která dávala Rusku k bezplatnému užívání pozemky v Česku

Pozemky, které tehdejšímu Sovětskému svazu odevzdalo do užívání devět vládních usnesení z let 1970 až 1982, není podle diplomacie důvod nadále poskytovat bezplatně. I s ohledem na nízký počet pracovníků po nedávném vzájemném vyhošťování diplomatů, nemohou být nemovitosti podle Černínského paláce v takovém množství využívány k diplomatickým účelům.

Rozhodnutí kabinetu se týká 59 pozemků. Jsou na nich byty u velvyslanectví v Praze a budovy v Brně a Karlových Varech nebo rekreační objekty ve Vlkančicích nebo v Jevanech. Krok vlády neznamená, že by ruští diplomaté museli nemovitosti vyklidit, budou ale muset platit tržní nájemné a také daně.

Na ruském velvyslanectví v Praze aktuálně působí šest diplomatů. I tato skutečnost podle ministerstva zahraničí vylučuje možnost, že by nemovitosti byly využívány výhradně k diplomatickým účelům.

Vztahy Ruska a Česka se výrazně zhoršily na jaře 2021, kdy představitelé tehdejší české vlády oznámili, že podle zjištění tajných služeb a vyšetřovatelů byli do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 zapojeni agenti ruských tajných služeb. Oba státy si pak nazvájem vypověděly diplomaty a Moskva zařadila Česko po bok Spojených států na svůj původní seznam států, které nejsou Rusku přátelsky nakloněny. Počet ruských diplomatů v ČR byl dále snížen i po loňské ruské invazi na Ukrajinu.

Kabinet měl na programu i další body. Očekává se, že odmítne novelu, kterou předložily poslankyně opozičního ANO. Dává si za cíl zamezit obchodu s náhradními matkami a novorozenci. Objednateli takové služby by hrozil až desetiletý trest vězení. Kabinet by měl podle návrhu usnesení konstatovat, že náhradní mateřství by mělo podléhat právnímu vymezení a jeho úplný zákaz by nebyl vhodný.

Navrhované zpřesnění ustanovení o projednávání přestupků v zákoně o ochraně spotřebitele, který je obsahem další poslanecké předlohy, vláda naopak zřejmě podpoří bez námitek.