Škrtání dotací se nedotkne programů ministerstva životního prostředí, ujišťoval Hladík

Podle zástupce hnutí Duha Jiřího Koželuha je zachování programů ministerstva zásadní v souvislosti s energetickou i klimatickou krizí. „Je potřeba si uvědomit, že to neznamená, že se budou investovat peníze, které by šly mimo státní rozpočet. Je to také o tom, že pokud se tyto peníze investují, tak to zpětně přináší do státního rozpočtu ekonomické benefity a vybere se více daní,“ myslí si.

Doplnil, že zachování programů podle něj podpoří zvládání energetické krize kvůli tomu, že dojde k lepšímu zateplování domů, instalaci fotovoltaických panelů a úspoře na straně domácností a podniků.

„Je potřeba se na to dívat od začátku, a to kde vznikají peníze na investice,“ zmínil s odkazem na emisní povolenky. „Ty považuji za narovnání trhu, protože pouze oceňují neekonomické dopady spalování fosilních paliv a umožňují racionálně fungovat a tyto ceny ocenit a pak přesouvat výnosy směrem do investic,“ zmínil.