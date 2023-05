Bývalý lichtenštejnský majetek na Kolínsku zůstane státu. Ústavní soud šlechtické nároky odmítl

Nález ale prošel většinou dvou hlasů, a to s odkazem na starší judikaturu Ústavního soudu. „Zákonodárce jasně vymezil, od které doby mají být křivdy napravovány, a to od 25. února 1948. A teď mluvím sám za sebe: křivdy se tady jistě děly i předtím. Nicméně Ústavní soud ani obecné soudy nemohou nahrazovat vůli zákonodárce a napravovat křivdy, které se tady staly dříve, bez toho, aby k tomu měly zákonné zmocnění,“ řekl Lichovník.

Podle advokáta Lichtenštejnů Aleše Linharta bylo rozhodnutí do jisté míry očekávatelné. „Ukazuje na to, že český stát, včetně soudů, jedná způsobem koordinovaným. Je vidět, že se spravedlnosti tady v České republice rozhodně dobrat nelze,“ prohlásil Linhart. Lichtenštejnové už dříve podali na Česko mezistátní stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

Podle advokáta Aleše Linharta Lichtenštejnové zatím se žádnou z těchto žalob neuspěli. „Uvidíme, jak ty věci půjdou dále, tady ta cesta nekončí, postupujeme dál i v těch jiných řízeních,“ uvedl advokát Lichtenštejnů.

Příliš velký majetek na to, aby byl vrácen

Přehlasovaný soudce Uhlíř v odlišném stanovisku připomněl, že kníže z Lichtenštejna, kterému byl sporný majetek dekretem konfiskován, byl občanem státu, který si po celou dobu druhé světové války udržel neutralitu.

„Není žádný důvod na něj hledět jinak než jako na jakéhokoliv jiného německy mluvícího občana jiného neutrálního státu, kupříkladu Švýcarska. Myšlenka, že by František Josef II., kníže z Lichtenštejna, byl spoluodpovědný za zločiny Třetí říše, a že se na něj proto vztahuje dekret prezidenta republiky, je absurdní,“ je přesvědčen Uhlíř.

O některých bankách se podle Uhlíře říká, že jsou „too big to fall“, tedy příliš velké na to, aby mohly padnout. Podobně majetek Lichtenštejnů je asi „too big to be returned“, tedy příliš velký na to, aby mohl být vrácen, podotýká Uhlíř.