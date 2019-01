Raději bychom s Českem jednali, než se soudili, říká lichtenštejnský princ Alois

Lichtenštejnové by spor s Českou republikou řešili raději u jednacího stolu, situace je ale donutila podat žaloby k soudu. V rozhovoru poskytnutém ČTK u příležitosti oslav třístého výročí vzniku Lichtenštejnského knížectví to řekl dědičný princ Alois z Lichtenštejna, který vykonává funkci hlavy státu. Spor se týká majetku zabaveného knížecí rodině po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Vyřešení otevřených otázek minulosti je podle prince v zájmu obou zemí a oběma by přineslo i prospěch.