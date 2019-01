Lichtenštejnové bojují o lesy kolem Říčan. Jde nám o spravedlnost, ne o hektary, tvrdí

Stát se pozemků vzdát nechce

Až nyní, po projednání závěti knížete Franze Josefa II., začala Česká republika uplatňovat svůj nárok u soudu, a tím se desítky let spící spor znovu otevřel. „Katastr nemovitostí nebyl před rokem 1990 bez chyb. Například kolem 50. let jednu chvíli dokonce katastr ani neevidoval žádné nemovitosti. Nicméně Česká republika vždy měla jistotu, že tyto pozemky vlastní. Vlastnila je už od dekretů prezidenta republiky,“ tvrdí Ležatka.

V dosud neukončeném sporu dávají soudy zatím za pravdu státu. „Soud určil, že vlastníkem je Česká republika. A to přesto, že jsme předkládali celou řadu velice závažných důkazů, spousty listin, které svědčily o opaku. Nicméně soudy se tím odmítly zabývat s poukazem na to, že prostě jednou proběhla konfiskace, takže je to nezajímá,“ řekl Linhart.

S odkazem na nové důkazy, které se objevily i v této reportáži, ale kterými se soudy zatím nezabývaly, však podala lichtenštejnská nadace dovolání k Nejvyššímu soudu. Členové rodiny zároveň opakovaně ujišťují, že jim nejde o znovuzískání například Lednicko-valtického areálu, ale o nápravu staré křivdy.