Vláda musí úsporný balík protlačit za každou cenu, míní Topolánek. Je to spirála smrti, obává se Středula

„Jestliže by ta opatření měla být platná už od 1. ledna 2024, tak pokud to předloží (vláda) v květnu, je velmi málo pravděpodobné, že to stihnou do konce roku projednat. Jedině, že by jednali tak, jako že mají jen jeden výstřel, že jdou najisto. Prostě že by to ve sněmovně a Senátu převálcovali velmi rychle, potom by to stihnout mohli. Jinak už to pro rok 2024 nedává moc smysl,“ myslí si Topolánek. Zároveň by podle něj měl kabinet hlasování o úsporném balíčku spojit s hlasováním o důvěře.

A to prý ne kvůli tomu, že to tak chce opozice. „Premiér musí říct: Máme poslední šanci, poslední výstřel. A pokud toto nezvládneme, tak jsme nemuseli do vlády ani nastupovat, protože nebudeme vláda rozpočtové odpovědnosti“ nastínil expremiér, kterému vadilo, že z jednání unikaly jednotlivosti.

Stejně tak prý ale Topolánkovi vadí, že je jednání jako celek „zahaleno mlhou“, nejsou známé detaily a koalice své plány neprobírá se sociálními partnery, tedy s odbory či průmyslem. „Ta forma je podle mě celá chybně,“ kritizuje Topolánek.

Středula: Vláda nedělá s inflací nic

Spokojený s kroky vlády není ani odborový předák Středula, podle nějž kabinet neřeší zásadní problém vysoké inflace. „Celý rok 2022 ani první čtvrtletí letošního roku s ní nedělá nic. Inflace je přitom ten nejvážnější problém,“ má jasno.

„Podle toho, co slyšíme, tak to celé má zaplatit zaměstnanec a spotřebitel tím nejhorším možným způsobem – nemocenským pojištěním, zvýšením DPH,“ trápí odborářského bosse. Podle něj vládou navržené změny DPH zvýší inflaci o sedm procent.

„Pokud to takto zrealizují, tak během třech let zažijeme čtyřicetiprocentní inflaci,“ tvrdí Středula. Proto by vláda podle něj měla nejprve řešit vysokou inflaci, až potom další navazující problémy. „Jinak je to spirála smrti, deficit 295 miliard bude prolomen, to je naprosto zřejmé,“ je přesvědčený odborový lídr.