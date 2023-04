Deště přinesly včas vláhu, kterou vegetace potřebuje. Plní se i dříve téměř vyschlé studny a rybníky

V Praze kvůli zvýšenému průtoku město vyklidilo náplavky a zastavilo některé přívozy. „Předpokládáme, že to potrvá zhruba do konce tohoto týdne, pak by měl déšť ustat a hladina by měla klesat,“ okomentoval mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Voda se nyní letos už podruhé rozlévá po lužních lesích na soutoku Moravy a Dyje. Také novomlýnské nádrže musely zvednout stavidla. „Dyje se kdysi vylévala devětkrát do roka. Lednová mívala devět mladých, jsme říkali,“ sdělil předseda Zemědělského družstva Bulhary Antonín Osička.

V okolí jsou pod vodou i některá pole, louky či cesty. Břeclav zakázala vstup do obory Soutok až do 15. května. Podle vodohospodářů je množství vody, které se touto cestou do půdy dostává, pro krajinu zdravé.