Evropu dál ohrožuje sucho. Přehrady bez vody hlásí Španělsko či Rakousko, farmáři se bojí o úrodu

„Problém, který má nyní Středomoří, je kromě krátkodobého sucha i trendový,“ upozornil koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Miroslav Trnka. „Celý středomořský region se posouvá do stále suššího klimatu a většina klimatických modelů očekává, že sucha v této oblasti budou delší a intenzivnější,“ dodal v Horizontu ČT24.

„Možná je lepší mít menší stádo, ale dostatek prostředků na jeho zabezpečení, než si ho ponechat celé, zadlužovat se a neposkytovat jim vše, co potřebují,“ míní Camille, která vlastní kozí farmu v Saint-Martin-de-Pallières.

Vláda navíc dál omezuje zavlažování. Zásoby vody v rezervoárech se povážlivě tenčí a hrozí, že by nemusela stačit na zásobování měst. V Katalánsku, jen sto kilometrů od Barcelony, nepršelo už dva a půl roku. Úroveň vody ve zdejší přehradě klesla z loňských 55 procent na pouhých osm procent.

„Nepršelo v lednu ani v únoru. V březnu trošku a za celý duben zase nic,“ popisuje Adolfo López del Río, který předsedá Sdružení pěstitelů chřestu v Guadalajaře. „Pokud nebude voda, bude to znamenat bezprecedentní pokles našich příjmů,“ dodává Santiago Caudevilla ze Sdružení farmářů v Lleidě.

V rakouských Alpách nasněžilo o třetinu méně než dřív

Problémy se suchem ale pociťují už i severněji položené země. První nádrže vysychají také v Rakousku, kde se projevil letošní nedostatek sněhu v Alpách. Nasněžilo o třetinu méně než v minulých letech. Tam, kde se dřív proháněly ryby, tak dostali příležitost třeba detektoristi kovů.

„I kdybychom v příštích několika týdnech zaznamenali hojné srážky, situaci s povrchovými zásobami vody by to nijak nezlepšilo. Aby se doplnily rezervoáry, muselo by silně pršet celé týdny a měsíce,“ vysvětluje klimatolog Klaus Haslinger ze spolkové služby Geosphere Austria.

Rakouská vláda proto už chystá opatření. Investovat chce například do prohlubování studní, aby zajistila dostatek pitné vody alespoň pro obyvatele.