Česko čeká větrný a deštivý víkend. Na horách může v neděli sněžit

Víkend bude větrný a deštivý, v neděli by mohlo ve vyšších polohách i sněžit. Nejtepleji bude do konce týdne ve čtvrtek a v pátek, kdy se nejvyšší teploty budou pohybovat kolem patnácti stupňů Celsia. Na víkend se mírně ochladí, na začátku příštího týdne bude pak v noci ještě mrznout a sněhové přeháňky se objeví i v nížinách. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).