Programové prohlášení do konce měsíce nestihneme, přiznává Svoboda. Navrhuje úpravu cyklopruhů

„To, že nedodržujeme nějakou časovou úvahu, pro nás nic neznamená. Vše, co v programovém prohlášení bude, už jsme začali dělat – to považuji za podstatné,“ poznamenal.

Koaliční partneři totiž mají podle něj „diskusní problémy“. „U Pirátů je to vždy složitější, protože to musí projít celostranickou diskusí,“ uvedl. „Když jsme podepisovali volby primátora, tak jsme také čekali deset dní, než to prošlo vnitřní diskusí. To se opakuje i teď.“

„Sice toto nedostanu do programového prohlášení, ale (…) měl bych to dostat do toho, jak budu jednat já, a jak bude jednat magistrát.“ Programové prohlášení dle dřívějšího vyjádření Svobody mělo být hotové do konce března. „Zdá se ale, že nebude,“ přiznal.

Praha v jednadvacátém století by dle Svobody měla být místem, které je příjemné k bydlení, životu, práci, a také příjemné prostředím. „To jsou věci, které jsou někdy k sobě v rozporu. To vše by mělo překlenout to, že v Praze budou lidé, kteří budou navzájem k sobě ohleduplní, příjemní, a všechny nejrůznější etické principy, které se dnes chápou jako historické, by zase znovu začaly platit,“ myslí si primátor.

Hřib je ve Svobodových očích nyní schopnější. „Protože jsem měl možnost s ním mluvit, některé věci si s ním vyříkat. On na to přistoupil. Tak tu pozici vnímám jako úplně jinou, než jaká byla na začátku jednání,“ prozradil.

Na otázku, zda si s náměstkem primátora Zdeňkem Hřibem (Piráti), vyříkali osobní problémy, odpověděl, že s ním žádný problém nemá. „A myslím, že on (se mnou) také ne. U státnice, kde jsem ho zkoušel, jsem mu dal jedničku. Nelituji toho,“ uvedl Svoboda. Svoboda o Hřibovi sice v kampani prohlásil, že byl neschopný primátor, ale to už je podle něj zapomenuto. „Po volební kampani přichází práce, všechny tyto věci musíte zapomenout nebo vymazat. (…) Došlo k nějaké dohodě, která musí být funkční, racionální, a takové věci do toho nepatří,“ soudí.

Dlouhé povolební vyjednávání o koalici v Praze mělo dle primátora jednu výhodu: „Všechny problémy, které mezi koaličními stranami byly, jsme prodiskutovali.“ Nyní podle něj není problémem to, co v programovém prohlášení bude. „Jde o některé formulační věci, o stanovení pořadí priorit,“ sdělil s tím, že si nemyslí, že by šlo o něco zásadního.

Cyklopruhy a cyklostezky

Co se týče cyklostezek a cyklopruhů, měly by být podle primátora malovány tak, aby neohrožovaly samotné cyklisty a ostatní účastníky dopravy. Ty, které nedávají smysl, by se podle něj měly překreslit či zrušit. Hřib jakožto náměstek pro dopravu bude muset cyklostezky a cyklopruhy, se kterými bude či je nějaký problém, zdůvodnit a obhájit, říká Svoboda. „Pokud to obhájí a prosadí, že to tak má být, nemám žádný problém to akceptovat.“

„Jestli někde srazí auto cyklistu nebo chodce, není to pro mě otázka idejí. To je pro mě otázka velmi závažná, závažně zasahující do života lidí a závažně zasahující do toho, co dělám celý život — tedy do medicíny,“ prohlásil.

V této věci podle Svobody není v koalici rozpor. „Pan náměstek Hřib je schopen to pochopit. A myslím, že věci, které jsou v rozporu, odstraníme. Když věci nově vznikají, tak je to tak, že se někdy neudělají úplně dobře,“ míní primátor.