Ministerstvo stahuje z Národního plánu obnovy projekty související s covidem. A hledá nové

V Národním plánu obnovy je na vybudování podobné infrastruktury miliarda. Je to jedna z desítek vypsaných výzev. Míří do všech oblastí. „Za zmínku stojí třeba ministerstvo kultury s projekty kreativních center, stejně tak ministerstvo pro místní rozvoj s podporou brownfieldů nebo také ministerstvo práce a sociálních věcí s výstavbou infrastruktury pro sociální služby,“ vyjmenoval Piecha.

Zaměřit se spíše na podporu výroby z obnovitelných zdrojů

Resort nyní s Evropskou unií vyjednává změny. Stahuje projekty, které souvisely s covidem, a hledá nové. Půjde hlavně o energetiku. „Snažíme se co nejvíce těch komponent změnit k aktuální situaci a transferovat ty peníze. Nově je dát třeba na podporu fotovoltaiky či výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ nastínil Piecha. Havlíček navrhuje upřednostnit část průmyslu a dát další zdroje do školství. „A stále si myslím, že i ve zdravotnictví je celkem dost projektů, které by si zasloužily podporu,“ dodal.

V rámci energetiky nabízí národní plán obcím už nyní například výměnu pouličního osvětlení. Je na to více než 2,5 miliardy. Peníze už dostal Český Brod. Půjde tam už o třetí vlnu výměny světel. Uspoří dvě třetiny energie. „Jedná se o výměnu 301 kusů starých sodíkových svítidel, která jsme za podpory Národního plánu obnovy vyměnili za nová LED svítidla,“ řekl starosta Tomáš Klinecký (Lepší Brod). Na schválení dotací čekají také Karlovy Vary. „Úspory, které máme předběžně vyčísleny, jsou až osm set tisíc korun za rok,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Trtek (ANO).

Všechny změny v národním plánu chce mít Česko od Evropské komise schválené do konce roku, a to včetně rozdělení dodatečných miliard.