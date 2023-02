Více než dvě a půl miliardy korun pomůže české kultuře hlavně v regionech

Nadační fond Kaplicky Centre dostal téměř 40 milionů korun na projekt kreativního centra, které by mělo vzniknout v památkově chráněné vile Čerych v České Skalici na Náchodsku. Má nabízet prostor a kapacity pro vzdělávací akce i prezentaci volného a užitého umění. Spolupracovat chce s místními aktéry i třemi univerzitami a cílem je také rozvíjet příhraniční region.

Podpora pro jednotlivé žadatele činí od 31 milionů po 200 milionů korun. Výzva spojená s dotací byla určena na rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Projekty musí být hotové do konce září 2025.

Až 5,5 miliardy korun

Peníze z Národního plánu obnovy z fondu EU bude Česko rozdělovat do roku 2026. Plán vznikl ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. Česko by z něj mělo ve formě grantů získat téměř sto osmdesát miliard korun. Český kulturní a kreativní prostor může do roku 2025 získat 5,5 miliardy korun.

„Jde o mimořádný počin, protože taková finanční injekce znamená pro kulturní obec velkou šanci dalšího rozvoje. Díky této výzvě můžeme podpořit budování velkých kulturních a kreativních center na celém území Česka. Centra budou středobodem kulturních a kreativních aktivit regionu, propojí umělecký, podnikatelský i občanský sektor a zajistí další rozvoj potenciálu každého kraje,“ sdělil ministr kultury Martin Baxa (ODS).