Vláda chystá změny v Národním plánu obnovy, některé projekty by se nestihly

Letos mají vzniknout desítky kilometrů nových cyklostezek, chodníků i bezbariérových tras. Financované mají být přes Národní plán obnovy, jenže už teď je ve třech případech reálné, že se projekt neuskuteční.

„Docházelo ke zpřesňování podmínek, na základě toho jsme na to reagovali, jednali jsme a věříme, že se brzo podaří dosáhnout finální dohody tak, že ty projekty budou uznány a že budou proplaceny,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Podobný problém řeší i resort zemědělství, ten má během prvních měsíců letošního roku vysoutěžit na čtyřicet projektů protipovodňové ochrany. Některé se zřejmě nestihnou a ohrožené podle ministerstva průmyslu můžou být i další v budoucnu. „Situace na stavebním trhu se pod vlivem současného dění stále více komplikuje. Ministerstvo zemědělství však i přesto věří, že se naplánovaných cílů podaří dosáhnout,“ řekl jeho mluvčí Vojtěch Bílý.

Národní plán obnovy, který vláda schválila vloni v květnu a následně v létě potvrdila Evropská komise, počítá s investicemi ve výši dvou set miliard korun. Nové vedení resortu průmyslu ale tvrdí, že asi třetina projektů je problematická; buď je bude nutné dofinancovat ze státního rozpočtu, nebo změnit podmínky.

„To, co je v plánu označeno zeleně, to je v pořádku, to, co je v tom plánu oranžové, tak tam je problém. A co je červené, tam je poměrně velký problém. A když si to člověk prolistuje, tak uvidí, že té červené je strašně moc,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Podle něj má plán zpoždění a minulá vláda ho připravila povrchně. „Musíme v rámci jednotlivých ministerstev udělat poměrně zásadní změny, některé z nich udělat půjdou, některé udělat nepůjdou,“ dodal Síkela.

Plán je poctivě připraven, namítá Havlíček

„Jednoznačně si stojíme za národním plánem obnovy, byl to velmi dobrý počin, je nesmírně poctivě připraven, a to, že se tam bude průběžně něco měnit, to si myslím, že je naprosto normální,“ míní místopředseda hnutí ANO a místopředseda sněmovny Karel Havlíček.

Prověřit projekty chce i opoziční hnutí SPD. To navíc Národní plán obnovy kritizuje kvůli tomu, jak je nastavený – tedy, že se nejdřív rozhodlo o penězích, které Česko na investice získá, a až poté o projektech, které z nich budou placené.

„My kritizujeme zejména projekty, které se týkají inkluze do školství, fotovoltaiky a dále kritizujeme projekty do elektromobility,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

První projekty mají získat peníze už letos. Nejvíc připadá na dopravu a zelený přechod, dále na vzdělání, trh práce a také digitalizaci. Z mimořádného krizového unijního fondu má Česko do roku 2026 získat přes sedm miliard eur.