Zemřel válečný veterán Emil Boček

Boček odešel bojovat z nacisty obsazeného Československa v šestnácti letech. Zúčastnil se bojů o Francii, poté v Británii vstoupil do RAF, kde působil jako mechanik.

Letecký výcvik absolvoval v Kanadě a od roku 1944 se v řadách československé 310. stíhací perutě v britském letectvu na spitfirech účastnil vzdušných bojů. Na svém kontě má 26 operačních letů, nalétal 73 hodin a 50 minut.



Boček získal několik vyznamenání

Za bojové hrdinství Boček obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Prezident Václav Klaus mu v roce 2010 propůjčil nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva III. třídy, prezident Miloš Zeman mu v roce 2019 udělil stejný řád nejvyšší třídy.

Premiér Petr Fiala (ODS) na Twitteru napsal, že Boček bojoval za to, aby země byla demokratická a svobodná.



Ve věku 100 let zemřel válečný veterán a hrdina Emil Boček.



Generál Boček bojoval za to, aby naše země byla demokratická, svobodná a nezávislá. Ať odpočívá v pokoji. pic.twitter.com/Px7TU4MKZo — Petr Fiala (@P_Fiala) March 25, 2023

Hodnoty jako demokracie, svoboda a nezávislost byly podle historika z Vojenského historického ústavu Praha Jiřího Rajlicha pro Bočka zásadní. „Dokázal to i svými činy, protože skutečně odešel do neznáma a bojoval za tu naši československou věc, a to od začátku až do konce,“ řekl ve vysílání ČT24.

„Byl pod vlivem legionářské legendy, na to se dost často zapomíná. Právě ten odkaz legionářů byl někdy takovým tím motivačním pohonem pro ty, kteří o dvacet let později po první světové válce odcházeli do zahraničí, aby znovu vybudovali a vybojovali československý stát,“ připomněl historik.