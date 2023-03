Cestovní ruch se pomalu vrací k předcovidovým číslům. Češi stále častěji volí dovolenou v tuzemsku

Také podle kastelána hradu Karlštejn Lukáše Kunsta se sezona vyvíjí zatím dobře. „V porovnání s loňskem jsme zhruba o dva tisíce návštěvníků výše, než jsme byli, pořád je to propad oproti roku 2019. Ale doufám, že se to bude dál vyvíjet hezky,“ uvedl a dodal, že byli nuceni upravit cenu základního vstupného, zároveň však nabízí daleko větší slevy dětem a mládeži do 18 let.

Slabší poptávka v kempech

Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot řekl, že sezona sice ještě neskončila, ale z hlediska počasí byla velmi obtížná. Sjezdové tratě se ale s velkým nasazením podařilo udržovat a lidé byli spokojeni.

„V hlavních obdobích jarních prázdnin nebo o víkendech byl zájem velmi vysoký,“ uvedl. V souvislosti se zdražováním energií poznamenal, že na některých místech bylo zdražení mezi deseti a patnácti procenty, což je pod inflační hranicí. „Nebylo to razantní a myslím, že to naši návštěvníci akceptovali a nemáme známky toho, že by se kvůli ceně návštěvnost omezovala.“

Naopak podle jednatele Campu Bítov Marka Muchy je nyní letošní poptávka slabší než byla touto dobou loni, což si vysvětluje finanční situací. „Doba je nejistá, válka na Ukrajině tomu nepomáhá a lidé jsou opatrnější. Už loni jsme zaregistrovali, že lidé místo od soboty do soboty jezdili na tři nebo čtyři dny,“ uvedl s tím, že v případě chatek a bungalovů jsou také výrazně zvýšeny náklady. Je však podle něj možné, že lidé letos místo do penzionů a hotelů pojedou spíše do kempů.

Viceprezident Svazu léčebných lázní Martin Plachý podotkl, že se sezona nevyvíjí špatně, ačkoliv se na ni nahlíželo s obavami. „Samozřejmě cítíme propady na zahraničních trzích, omezení přílivu klientů z východu, ale ani tradiční západoevropské skupiny klientů se ještě nevrátily. Například němečtí návštěvníci v českých lázních nejsou tak častí jako bývali,“ uvedl s tím, že nejistota i v souvislosti s válkou na Ukrajině a obav z cestování je pořád příliš velká.

„Devadesát procent zahraničních hostů končilo v západočeském lázeňském trojúhelníku a právě tady je ten propad a nedostatek klientely nejzásadnější. Zatímco zbytek českého lázeňství z větší části stojí na domácí klientele,“ uvedl s tím, že právě v této oblasti je to fatální.