Zemanovo okolí bylo v mnoha ohledech možná bezpečnostním problémem, míní Rakušan

„Pokud by se milosti udělovaly firmám i v minulosti a správně by se to okomentovalo, do značné míry bych to bral, protože na to prezident má právo. Ale pokud se tak nestalo za celou dobu jeho působení, nepletu-li se ani jednou, a mělo se to udělat v závěru, tak je to z mého pohledu nesystémový krok a podobně jako s tou abolicí bych ani s tímto nesouhlasil,“ doplnil Havlíček.

Mynář je kvůli už zmíněnému údajnému dotačnímu podvodu trestně stíhaný od předloňského dubna. „Věřím policii, že činí tak, jak činit má,“ zdůraznil Rakušan a připomněl kauzu šéfa Lánské obory Miloše Baláka, který byl odsouzen, ale následně prezidentem omilostněn. „Ukazuje se, že hradní parta kolem pana prezidenta se rozhodla využít všech instrumentů, které hlava státu k dispozici má,“ je přesvědčený. Podle Rakušana je dva roky trvající vyšetřování v Mynářově kauze v pořádku, pokud jde o složitý případ.

Všem stejně, míní Havlíček

„Mně jde o to, že prezident by měl tyto nástroje používat, pokud vůbec, vůči všem stejně. Pokud se u jiných takto nepostupovalo, tak potom není možné tak postupovat u těch, kteří jsou mu blíže,“ má jasno Havlíček.

Abolice může buď zastavit trestní stíhání, což by byl případ dotační kauzy, v níž je obviněn Mynář, nebo nařídit, aby se trestní stíhání v určitém případě ani nezahajovalo. Fiala žádost odcházejícího prezidenta ve středu projednal v utajeném režimu na vládě s přítomnými ministry, kteří ho v rozhodnutí abolici nepodepsat podpořili.

V Mynářově případě jde o šestimilionovou dotaci na dostavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, kterou získala kancléřova společnost Clever Management. Podle policie neuvedla v žádosti všechny údaje, a peníze proto získala neoprávněně.