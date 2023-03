„Svobodu podporujeme kdekoliv na Zemi.“ Tibetskou vlajku vyvěsily Senát i sněmovna

„Lidská práva nejsou prázdný pojem, k utlačování národů musíme zaujmout jasný postoj,“ zdůraznil na Twitteru pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Ministr kultury Martin Baxa (ODS) doprovodil vyvěšení tibetské vlajky na svém úřadě konstatováním, že povstání proti čínské okupaci Tibetu vypuklo sice před 64 lety, ale lidská práva jsou neměnná.

Kampaň s názvem Vlajka pro Tibet se každoročně koná 10. března, kdy před 64 lety při národním povstání zemřelo přes 80 tisíc Tibeťanů, a vyvěšením tibetské vlajky má poukázat na porušování lidských práv v Čínou okupované zemi.

Za přítomnosti předsedkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) vlajku v pátek k připomenutí obětí tibetského povstání vyvěsila také Poslanecká sněmovna. Z rozhodnutí šéfa Senátu Vystrčila potřetí zavlála i na budově Kolovratského paláce.

Předseda senátní Skupiny přátel Tibetu Přemysl Rabas (za hnutí Senátor 21) v této souvislosti připomenul i dění na Ukrajině, která od loňského února čelí ruské invazi. „Už přes rok velmi zblízka vidíme, jak se Rusko snaží samostatnou Ukrajinu okrást o svobodu a území. Tibet je sice o několik tisíc kilometrů dál, ale jako demokraté přirozeně podporujeme ty, kterým je upírána svoboda, ať se to děje kdekoliv na Zemi,“ tlumočila Rabasovo vyjádření senátní tisková tajemnice Lada Faldynová.



Připojily se úřady i univerzita

Jako v předchozích letech se k připomínce dění v Tibetu připojily vyvěšením vlajky také radnice Prahy 7 nebo Prahy 10. „I když je Tibet daleko od našich hranic, neměli bychom zapomínat, co se tam tehdy před lety stalo. Lidská práva a svoboda jsou to nejdůležitější, co máme, proto bychom za ně měli bojovat,“ sdělil starosta Prahy 10 Martin Valovič (Společně pro Prahu 10/ODS).

Poukázat na osud Tibeťanů, kteří čelí déle než půl století agresi početnějšího a mocnějšího souseda, se rozhodla také Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.