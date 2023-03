Protiústavnost v případě valorizací je jasná, nelze pro to hlasovat, řekl senátor Canov. Podle Nytry má rozhodnout až Ústavní soud

Senátní výbory v úterý nepodpořily spornou vládní novelu o nižší valorizaci penzí. Proti byli i někteří senátoři z klubů vládních stran. Ústavně-právní výbor doporučil nejtěsnější většinou čtyř ze sedmi hlasů novelu zamítnout zejména kvůli způsobu jejího prosazení ve sněmovně. V sociálním výboru byl pro schválení novely stejný počet členů jako pro její zamítnutí. Kdyby vládní důchodovou novelu neschválil ani Senát jako celek při středeční schůzi, její včasné přijetí do 22. března by to vážně ohrozilo.

„Pro stav legislativní nouze nebyl žádný důvod. Těch devatenáct miliard, které se tím ušetří, to není důvodem, jedná se o mandatorní výdaje, které jsou zákonné. To nemůže být důvodem, navíc o tom, že je inflace, se vědělo rok,“ uvedl Canov s tím, že zákon, který určuje valorizaci, vešel automaticky v platnost 31. lednem a zpětně to tedy nelze měnit. Uvedl také, že vláda může navrhnout nový zákon, který bude platit od července dalšího roku.