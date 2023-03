Zeman byl talentovaný hyperpragmatik, občas trochu bezpáteřní, míní politolog

Pak tady byl podle politologa Zeman, který byl opravdu ruským či proruským. „A kdybych měl vypíchnout ještě něco, tak vlastně ukázal, jakým způsobem může být nejenom česká ústava natahována, ale jak vlastně může být využita přímá volba, to je opravdu něco, co vlastně Havel a Klaus nemohli, a Zeman nám krásně předvedl v přímém přenosu deseti let,“ doplnil Kopeček.

„Zeman byl prezident, který byl schopen vůči vládě vystupovat vysoce aktivisticky, způsobem, jakým to jeho předchůdci nedělali, a dělal to způsobem, který vlastně šel proti tomu, co říkal dřív jako premiér,“ popsal Kopeček.

Během svého desetiletého působení na Hradě se Zeman svým způsobem mstil i politickým rivalům. „Díváte-li se na to, jak podkopával pozice sociálnědemokratických předsedů strany, vlastně i premiérů po roce 2003, tak na tom opravdu bylo vidět, že je to spojeno se snahou vrátit to, co nikdy nevstřebal, to jest to, že se část sociální demokracie postavila proti němu při prezidentské volbě 2003. Ale já bych to bral opravdu jenom jako jeden faktor,“ zmínil Kopeček.

Měl velkolepé představy

Msta představovala pro Zemana podle profesora jen příjemný doplňek. „Já bych řekl, taková sladká tečka na dortu Miloše Zemana, ale v zásadě on měl i určitou ambici, která je pochopitelná, která je vlastně přirozená. Když se dívám na mentalitu Zemana, tak to vždycky byla mentalita člověka, který má velkolepé gigantické představy,“ uvedl Kopeček a zmínil například kanál Dunaj–Odra–Labe, který Zeman propagoval.

Politolog také míní, že prezidentský úřad bral Zeman jako vlastně přirozené završení své politické mise a vlastně i trochu dějinného údělu. „Opravdu je dobré vnímat, že takové věci, jako je vnímání dějin jako něčeho, co potřebuje hybatele, hybatele právě v osobách, jako je on sám, to bylo v zásadě něco, co pro mentalitu Zemana bylo vždycky hodně důležité,“ vysvětlil Kopeček.