Česko by podle Zemana mělo přijmout Rusy, kteří utíkají před mobilizací

Česko jako první členský stát EU plošně pozastavilo vydávání víz pro občany Ruska, a to den po invazi na Ukrajinu, tedy 25. února. Zákaz trvá dosud, později jej Česko uvalilo též na běloruské občany, v obou případech s výjimkou humanitárních případů.

Na jednotném přístupu k přijímaní prchajících ruských občanů se neshodují jednotlivé evropské státy. Podle čtvrtečního vyjádření mluvčí Evropské komise je ale rozhodnutí, zda vpustit na své území lidi přicházející z Ruska, právě na členských zemích. Unijní státy by podle ní měly vždy zaručit vstup lidem žádajícím v EU o azyl a jejich žádosti pak individuálně posoudit.

Putin v projevu mluvil také o tom, že se mobilizací snaží „bránit před Západem,“ který se podle něho snaží oslabit, rozdělit a zničit Rusko.

Proti tvrzením se český prezident vymezil. Podle Zemana je v blízké budoucnosti možná změna vedení Ruské federace, přičemž roli v tom může hrát buď armáda, nebo byznys. „Tato mobilizace zahrnuje přes milion vojáků, zcela jasně kanónenfutr se všemi důsledky,“ uvedl. „Armáda však předvedla tak obrovskou neschopnost, že nebude iniciátorem jakékoli změny. Možnosti byznysu jsou sankcemi omezeny, to nemluvím o zabavování jachet. Pokud by došlo k politickým změnám, viděl bych to jako tlak ekonomických kruhů,“ dodal skepticky.