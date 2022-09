Ruská mobilizace je jedním z impulsů k další pomoci Ukrajině, míní Jourová

Ministr zahraničí během čtvrtka vystoupil s projevem v Radě bezpečnosti OSN, kde mimo jiné vyzval k k založení zvláštního tribunálu pro vyšetřování ruských válečných zločinů. Přestože v současnosti existují mezinárodní nezávislé soudy, v případě války na Ukrajině je podle něj zvláštní soud, ke kterému vyzval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, nutný.

„Jsme na úplném začátku a je tam plno neznámých. Je ale potřeba jasně říct, že Rusko a jeho nejvyšší vedení má být jasně potrestáno za agresi proti Ukrajině,“ uvedl. Souhlasí s ním i místopředskyně Evropské komise Věra Jourová, podle níž, i přesto, že jsou přípravy tribunálu v raných fázích, unijní struktury jsou připraveny s přípravou pomoci.

„Máme společný vyšetřovací tým, kde je šest evropských zemí. Eurojust byl pověřen, aby schraňoval důkazy od svědků, kteří přišli na území EU. Čtrnáct členských států se zapojilo do vyšetřování. Je to velice široká aktivita a v momentě, kdy se doufejme dostaneme do fáze, konce války, bude tu velká snaha dostat před soud ty, kteří vraždili, mučili, a ty, kteří to nařídili,“ uvedla.