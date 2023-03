První případy covidu se v Česku potvrdily před třemi roky. Stane se běžným onemocněním, myslí si Prymula i Mucha

První tři případy covidu v České republice odhalila hygiena přesně před třemi lety. Veřejnosti to oznámil tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Za tři roky měly dle statistik pozitivní test přes čtyři miliony lidí, ale ve skutečnosti jich bylo mnohem více. V nemocnici skončilo čtvrt milionu pacientů.

První stopy koronaviru se objevily v prosinci 2019 v čínském městě Wu-chan. Koncem ledna následujícího roku byl covid zejména v Číně a okolních zemích, pomalu se ale začal šířit i do Evropy a do Spojených států. Nejzasaženější zemí evropského kontinentu byla Itálie. 23. února 2020 byla také třetí na světě v počtu potvrzených případů.

Po třech letech covidu se mají brzy zrušit povinné izolace. V tuto chvíli ještě platí, že všichni s pozitivním testem musí sedm dní zůstat doma. Od dubna by to ale měli rozhodovat lékaři nebo hygienici. „Myslím, že v současné době většina lidí, kteří mají rýmu, se stejně na covid už netestují. Ty případy, které se hlásí (…) jsou jen špičkou ledovce. Jsou to lidé, kterým je už opravdu špatně,“ soudí Vašáková.

Tato změna je tedy podle ní rozumná, ale dodala, že covid zároveň není dobré bagatelizovat. „Pokud je někdo covid pozitivní, má se vždy zvážit, jakou míru rizika má. A rizikovým jedincům se musí včas dávat preventivní antivirová léčba,“ upozornila.

I na běžnou chřipku umírají vyšší stovky lidí každý rok, říká virolog

Aby byl covid jen běžnou nemocí, si podle praktického lékaře z Ústavu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy Cyrila Muchy přejí všichni. „Musím říci, že opravdu zhruba od února loňského roku jsme v ordinaci neměli ani jeden těžký případ. (…) Opravdu se to začíná přesouvat do toho, že jde o běžné virové onemocnění,“ okomentoval. S plánovanou změnou ze strany ministerstva zdravotnictví souhlasí.

Virolog z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze Jiří Černý si myslí, že v tuto chvíli není důvod ke covidu přistupovat jinak než k ostatním onemocněním. „Pokud se nestane něco nečekaného, jako to, že se vyvine další nebezpečná varianta, tak ano — překonali jsme to nejhorší a z covidu už je víceméně běžné onemocnění,“ upřesnil. „Musíme si uvědomit, že i na běžnou chřipku nám tady umírají vyšší stovky lidí každý rok,“ dodal.