Pokud se chceme vyhnout válce, musíme od ní Rusko odstrašit. Armáda ale není v pořádku, řekl Řehka

Karel Řehka v projevu na začátek velitelského shromáždění hovořil o hrozbě, kterou představuje Rusko, které loni rozpoutalo válku proti Ukrajině, a také o připravenosti české armády na případný konflikt s ním. Zdůraznil, že nejlepší zárukou bezpečnosti České republiky je členství v Severoatlantické alianci. Ani tak ale nepovažuje riziko vojenského střetu za zcela vyloučené.

„Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme se připravovat na možný střet mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Jen tak se dá válce, kterou nikdo nechceme, vyhnout. Válkou oslabené Rusko se bude snažit obnovit svoji vojenskou sílu a podle vlastních slov se tím chystá na budoucí konflikt s námi,“ podotkl náčelník generálního štábu.

Zdůraznil, že česká armáda na takový konflikt není připravena. „Nemáme v pořádku ani základní věci. Musíme dohánět problémy ve všech oblastech – informační podporou, palebnou silou, mobilitou, ochranou vojsk a logistikou počínaje, velením, řízením a spojením konče,“ varoval. Upozornil, že kdyby případná válka s Ruskem trvala déle než několik týdnů, „naše zdroje dlouhodobě podfinancované profesionální armády a aktivních záloh by na to rozhodně nestačily“. Nutná by tedy podle Řehky byla mobilizace, a to lidí i materiálu.

Považuje za nezbytné, aby se armáda v příštích letech na možný střet připravovala. „Rusko rozumí pouze naší alianční jednotě, odhodlání, vojenské síle a připravenosti na vojenský střet,“ uvedl. K tomu je podle něj nutné „co nejrychleji překonat problémy nakumulované za mnoho let“.

Velitelská shromáždění české armády se konají vždy na podzim a na sklonku zimy. Podzimní setkání se zaměřuje hlavně na plány na následující rok, únorové na vyhodnocení minulého roku. Na tom nynější se tedy velitelé ohlédnou za rokem, v němž Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině.

Shromáždění se musí obejít bez vrchního velitele ozbrojených sil. Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastnil listopadového shromáždění, kdy prohlásil, že je to při této příležitosti jeho poslední projev.

Karel Řehka na listopadovém velitelském shromáždění řekl, že při střetu mezi Ruskem a NATO by česká armáda byla jeho aktivním účastníkem od první minuty.