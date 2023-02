Trh umí prosadit prevenci lépe, říká ke konopí Vobořil. Na legalizaci nejsme připraveni, kontruje Popov

Vobořil v Otázkách Václava Moravce upřesnil, že Česko bylo dlouho lídr v užívání konopí, poslední roky se ale počet uživatelů snižuje. Existuje navíc trh s konopím, který je etablovaný, jen je nelegální. Nyní Vobořil připravuje záměr k návrhu zákona, který by za určitých regulovaných podmínek umožnil legalizaci prodeje i pěstování marihuany. Připouští však, že ještě může následovat dlouhá diskuse. Mělo by však jít o vládní návrh.

„Doufám, že přesvědčím politickou reprezentaci, že prohibice jako taková není řešením,“ sdělil. „Kontrola trhem bude nakonec z pohledu prevence účinnější než samotná prohibice, kdy můžu zavírat lidi do vězení, jak chci, stát má pouze náklady, kdežto přísně kontrolovaný trh (…) nakonec umí to preventivní opatření prosadit lépe,“ doplnil Vobořil.

Co se stane po legalizaci

Primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Petr Popov uvádí, že v této otázce patří k zastáncům „vyváženého přístupu“, nemyslí si však, že by se legalizace dala v dohledné době stihnout. Sám prý není zastáncem prohibice, řešením by podle něj mohly být postupné kroky dekriminalizace či depenalizace.

„Je potřeba podotknout, že každá legalizace dříve historicky nelegální látky, jako byly tabák a alkohol, vždycky vedla k rozšíření počtu uživatelů. A vždycky vedla k rozšíření počtu lidí, kteří s užíváním těch konkrétních návykových látek měli nějaké problémy,“ připomněl Popov.

Také prohlásil, že na legalizaci není připravený náš zdravotní systém, který se už teď potýká s nedostatkem zařízení, zejména v ambulantní sféře.

Vobořil s tím nesouhlasí a nemyslí si, že by konopí dokázalo přetížit český zdravotnický systém. „Náš zdravotnický systém v oblasti závislostí přetěžuje to, že nemáme ambulantní léčbu pro lidi, kteří jsou chronicky závislí na alkoholu a třeba na lécích (…) a potřebují nějakou akutní nebo občasnou pomoc,“ prohlašuje s tím, že by se najednou neobjevily ve zdravotnictví desetitisíce uživatelů konopí.