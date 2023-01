Britský ministr obchodu kdysi studoval češtinu. Teď to pomáhá bilaterálním vztahům, říká

Greg Hands se k češtině dostal během mládí v době, kdy před pádem železné opony žil v západním Berlíně a pracoval například v řetězci rychlého občerstvení. Českou kulturu si natolik oblíbil, že se jazyk následně rozhodl studovat.

„Proč mluvím Česky? Protože jsem studoval češtinu na Univerzitě Karlově v osmdesátých letech a také v Cambridge,“ vysvětluje Hands. Láska k českému prostředí a české kultuře, ale i celému středoevropskému prostoru mu, jak říká, nyní pomáhá v roli vyslance britských obchodních zájmů v Česku. A to v důležité době po brexitu, který sám ostře odsuzoval. Přesto sloužil ve vládách Borise Johnsona, Liz Trussové i Rishiho Sunaka.

Navazování bilaterálních vztahů po brexitu

Právě brexit je dnes klíčovým faktorem v obchodních vztazích Británie – nejen s Českem, ale s celým zbytkem Evropské unie. Britský odchod z Unie za několik dní oslaví přesně tři roky. Podle posledních průzkumů si většina Britů myslí, že brexit bylo špatné rozhodnutí, kterého dodnes litují politici po celé Evropě.

„Říkám to stále dokola, ale brexit byl pro mě osobně velice, velice smutnou záležitostí,“ říká německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. „Jsme tak smutní, že se Britové potýkají s problémy. Navíc nám v Evropské unii chybí,“ podotýká také estonská premiérka Kaja Kallasová.

Jenže myšlenky na návrat jsou to poslední, co by Británií znělo nahlas. I proto hledají britští politici každou příležitost k navazování bilaterálních vztahů, k tomu se tak hodí třeba právě znalost místního prostřední a jazyka.

„Myslím, že to vždy pomáhá, když se snažíte posílit vzájemné obchodní vztahy. Navíc, v tomto případě máme s Českou republikou obchodní výměnu v hodnotě osmi miliard liber ročně,“ podotýká Hands.