Týraných seniorů přibývá, ministerstvo chce poslat do sociálních zařízení inspektory v utajení

Toho, že něco není v pořádku, si všimla bývalá přítelkyně muže, který se měl o seniora starat. Ten však místo toho ještě obral pana Havlíka o peníze. „Jediná možnost, jak zjistit, kolik má na účtu, je, že se vezme do banky. Měl našetřeno něco přes čtyři sta tisíc, v bance se ale dozvěděl, že tam má jen sedmnáct tisíc,“ řekla bývalá družka pachatele Dana Jílková.

Obětí nevhodného chování se stal i František Havlík. Jeho špatná zkušenost začala tím, že mu nabídl pomoc muž, který ho vezl sanitkou domů z nemocnice. Tvrdil, že se o něj bude starat, to ale nesplnil a na Františka Havlíka byl i hrubý. „Když jsem třeba prskal, tak mě vzal a švihnul se mnou na postel,“ popsal.

„Pro starší lidi je opravdu těžké se svěřit někomu cizímu nebo i blízkým s tím, co právě prožívají. Jedná se třeba i o to finanční zneužívání,“ říká Aneta Mundok Nitschová z neziskové organizace ŽIVOT 90.

V loňském roce vyšetřovala policie zhruba 2200 trestných činů, jejichž obětí se stali lidé nad 65 let. Podle expertů na problematiku se ale policii ozve jen malé procento z poškozených. O své zkušenosti nechtějí mluvit, někdy se i bojí.

Pomůže změna v kontrolách?

Ministerstvo práce a sociálních věcí teď připravuje změny způsobu kontrol i v domovech pro seniory. Zatím inspekce chodí bez ohlášení. Kontroly ale budou moci už v letošním roce probíhat v úplném utajení.

„Zatím to ještě nemáme rozpracované, nicméně je to jedno ze zadání pana ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL),“ popsala náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zdislava Odstrčilová. Novou metodiku kontrol by chtěl resort představit v květnu.