Rozbíhá se druhá část kampaně. Pavel i Babiš ladí strategii, jak získat voliče

Podle konzultantky z Institutu politického marketingu Alžběty Králové by měl Pavlův tým do druhého kola především zachovat jeho autenticitu. „Funguje, že byl úsporný a i ze strategického pohledu si myslím, že bylo dobře, že se Petr Pavel až tak nevyjadřoval – snažil se omezit to, že by udělal chybu v rétorických vyjádřeních, a nahrál tak svému protivníkovi,“ podotkla v pořadu 90' s tím, že před druhým kolem bude muset Pavel více využívat mediálního prostoru. „Bude také více útočný, ale nebude agresivnější, bude kritičtější vůči Andreji Babišovi a ostřejší ve vyjádřeních,“ dodala.

Pavel chce zamířit do velkých měst na diskuze s místními – zatím má v plánu tři, společně s týmem domlouvají i další. Sám ale přiznává, že za čtrnáct dní se toho už moc stihnout nedá. „Chceme to rovnoměrně rozložit mezi televizní debaty, mezi debaty ve velkých médiích, vystoupení v médiích a setkávání s občany,“ doplnil.

Babišovy plány

Pavlův protikandidát Babiš strávil neděli s rodinou. Původně se měl v Průhonicích sejít s volebním týmem a řešit další strategii kampaně, k tomu dojde až v pondělí. „Není úplně jasné, kam všude pojedeme, ale už víme, že (Andrej Babiš) bude mít opět talk-show, vypadá to na pět ve velkých městech. S lidmi budeme určitě komunikovat na sociálních sítích,“ popsal člen volebního týmu Vladimír Vořechovský.

Šéf hnutí ANO by se měl účastnit i televizních debat. „Říkal, že půjde do vícera debat, než šel před první kolem, to určitě platí, ale do jakých debat, to bude řešit na začátku týdne,“ podotkl Vořechovský.

Výraznější změnu kurzu nicméně prý expremiér nechystá. „Předpokládám, že kampaň bude podobná jako doteď, budeme se snažit držet mírný tón,“ poznamenal člen Babišova týmu Daniel Köppl.

Kromě toho bude politikův tým hledat další podporu voličů, a to například i těch z SPD. Babiš se už v sobotu večer potkal s šéfem hnutí Tomiem Okamurou. Ten v neděli nechtěl předjímat, zda šéf hnutí ANO bude tím, koho SPD podpoří, na Twitteru nicméně uvedl, že v souladu s politickými postoji hnutí rozhodně nepodpoří kandidáta vládní pětikoalice.

Podle Králové dokáže Babiš během kampaně přepínat mezi několika rovinami, které fungují. „Ať už je to hodný strejda na vesnicích v rámci jeho talkshow, kde se baví o tom, co má rád za filmy a jídlo, nebo je to zkušený politik, který se proti tomu vymezuje a říká, že není politik, ale když je potřeba, tak je ten, který jede za Macronem a všemi státníky, nebo je to ten Andrej Babiš, který jde a maká na rozdíl od ostatních, a je útočný v té svojí rétorice,“ dodala a zmínila, že na některé voliče to ve druhém kole fungovat bude. „Určitě to slouží k mobilizaci jeho voličů, u kterých potřebuje, aby přišli do druhého kola,“ dodala.