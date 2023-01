Hlasovalo se i v referendech. Lidé se vyslovili proti větrným elektrárnám, kolonáda ve Varech se nahrazovat nebude

Referendum se v největším středočeském městě konalo zároveň s prezidentskými volbami, v nich účast kladenských voličů dosáhla 62 procent. Členka iniciativy a kladenská opoziční zastupitelka Anna Gamanová (STAN) oznámila, že iniciativa udělala maximum. Zároveň k průběhu referenda zaznamenala řadu stížností, konkrétně ohledně označení míst pro hlasování v jednotlivých okrscích a též ohledně nabízení volebních lístků. Podle kladenského primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) ve městě nejsou s hazardem problémy.

„Velmi děkuji Kladeňákům, že si dokázali zachovat zdravý rozum, dali na naše doporučení a výraznou neúčastí v hlasování zcela jasně vyslovili svůj názor. Evidentně jsme vyspělé město, kde žijí rozumní lidé. Za to nikdy nepřestanu být vděčný,“ prohlásil Volf.

V minulosti bylo na Kladně okolo 130 míst s provozem výherních hracích přístrojů, v uplynulých letech došlo k postupné regulaci. V roce 2020 umožnilo zastupitelstvo fungování 12 heren na přesně určených adresách. Město získává z hazardních her ročně do rozpočtu přibližně 100 milionů korun.

Stopka kolonádě

Požadavek v Karlových Varech, aby město zbouralo kolonádu ze 70. let 20. století a postavilo místo ní napodobeninu z 19. století, také neprošel. Magistrát však předem upozorňoval na fakt, že i kdyby záměr prošel, nemá peníze na jeho realizaci.

V seznamech voličů v Karlových Varech je zapsáno celkem 35 851 voličů. Aby referendum bylo platné, muselo by v něm volit alespoň 35 procent z nich, tedy 12 548 lidí. Hlasovací lístky ale hodilo do uren jen 11 081 voličů.

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) konstatovala, že je v podstatě ráda, jak hlasování dopadlo. „Karlovaráci už podruhé ukázali, že chápou potřeby města a že před nesmyslně drahou replikou je pro ně důležitější to, jak to město bude fungovat dál. Jsou před námi velké výzvy, které budou stát nejen spoustu úsilí, ale i spoustu peněz. To znamená, že si jsou vědomi, že pokud bychom šli do repliky kolonády, tak to rozpočet možná na několik desítek let zasáhne tak, že nebude možné do města investovat ani korunu.“

Novotný: Budu respektovat vůli lidu

„Budu respektovat vůli lidu a více se k tomu nebudu vyjadřovat,“ prohlásil starosta Řeporyjí Petr Novotný (ODS), který už dříve k situaci sdělil, že celou kauzu považuje za součást politického boje. „Je to politická předvolební petice, co se přelila do referenda. Řeporyje, mateny návodnou otázkou, udělají chybu, ale jejich vůle je mi svatá. Jsem z toho smutný, ale nemohu porazit všechno,“ řekl v minulosti.

S investorem se Novotný plánoval na podmínkách stavby dohodnout. Referendum si svými podpisy vymohli místní obyvatelé, kteří s projektem nesouhlasí a iniciovali i petici.

Ruina bývalého Trunečova mlýna se nachází na stavební parcele v Dalejském údolí. Pozemky podle katastru nemovitostí vlastní firma Starten Prague s.r.o. Podle odpůrců by výstavba bytů narušila charakter přírodního parku. „Chceme, aby Dalejské údolí zůstalo přírodě a nám všem k odpočinku, procházkám a pohledům do zeleně, a nikoli do zdi,“ uvedli.

Kritici výstavby nesouhlasí s argumentací radnice, že nemůže bránit stavbě na soukromých stavebních parcelách. Městská část podle nich má možnosti, jak stavbě bránit, a minimálně by neměla se zástupci investora podepsat dříve zmiňovanou smlouvu o spolupráci.

Stop výstavbě větrných elektráren

V referendu v Horních Řasnicích o výstavbu větrných elektráren hlasovalo 114 ze 188 voličů, jeden odevzdaný hlas byl neplatný. Pro ukončení spolupráce s firmou W.E.B Větrná energie bylo 60 lidí, tedy zhruba 53 procent hlasujících. O výsledku informoval starosta obce Radek Haloun.

Projekt větrného parku tím ale podle vyjádření zmíněné firmy nekončí, neboť na území obce měly vyrůst jen dvě elektrárny. Dalších sedm společnost plánuje postavit v katastrech sousedních obcí Dolní Řasnice a Krásný Les. Projekt je nyní ve fázi zpracování takzvané EIA, tedy vlivu na životní prostředí.