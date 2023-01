Replika kolonády nebo stopka větrníkům. Souběžně s prezidentskými volbami proběhnou i místní referenda

V Karlových Varech budou místní obyvatelé v referendu opět rozhodovat o tom, zda jsou pro nahrazení současné Vřídelní kolonády z roku 1975 replikou dřívější litinové kolonády. O stejném problému se ve městě hlasovalo už před pěti lety. Referendum ale tehdy nebylo platné, protože se ho zúčastnilo 33,6 procenta voličů namísto potřebných 35 procent. Většina z nich se ale tehdy vyslovila pro návrat litinové kolonády z roku 1879.

Podle odpůrců současné stavby ze 70. let Vřídelní kolonáda nazapadá do vzhledu města. To navíc kvůli havarijnímu stavu muselo v minulých letech do jejích oprav investovat desítky milionů korun.

Vedení města vyhlášení referenda respektuje, ale už teď upozorňuje na to, že je případný návrat litinové kolonády pro magistrát příliš finančně náročný. „Je třeba otevřeně říci, že město na takovýto projekt nemá a v nejbližší době nebude mít finanční prostředky. Odhadované náklady se pohybují kolem jedné miliardy korun, a to je opravdu astronomická suma,“ upozorňuje primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Konec hazardu v Kladně

Obyvatelé Kladna budou naopak rozhodovat o zamezení provozu hazardních her. O vyhlášení plebiscitu tam rozhodl soud. Vedení města totiž původně návrh na vyhlášení referenda odmítlo a argumentovalo tím, že potřebné podpisové archy obsahují chyby. Krajský soud v Praze však došel k opačnému závěru. „Soud nám sdělil, že naše podpisové archy byly v pořádku a magistrát neměl pravdu,“ řekl zmocněnec přípravného výboru Petr Soudek.

Odpůrci hazardu chtějí v referendu zamezit veškerému provozu hazardních her ve městě. S tím ale nesouhlasí vedení města. Podle primátora Kladna Milana Volfa (Volba pro Kladno) by se tento typ podnikání stejně přenesl jinam. „Vidím to všude jinde. Hazard přejde do vedlejších obcí a ničeho se nedocílí. Za mě je správně regulace, nikoli plošný zákaz,“ vysvětluje Volf.

K regulaci Kladno přistoupilo už v předešlých letech. Nyní je na území Kladna dle vyhlášky povoleno pouze dvanáct adres, na kterých lze provozovat hazardní hry. To městu vynáší zhruba 107 milionů korun ročně. Dříve bylo možné navštívit casina a herní automaty na 130 místech ve městě.