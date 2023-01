V kuželně nebo autoservisu. Lidé budou volit prezidenta i na neobvyklých místech

V Purkarci poblíž Hluboké nad Vltavou se bude volit ve Vorařském muzeu. „Bylo to jediné řešení, jinou vhodnou místnost v Purkarci nemáme,“ řekl tamní vedoucí ekonomického odboru a správy majetku Pavel Adámek. Muzejní exponáty si voliči ale neprohlédnou, podle Adámka se volí v oddělené místnosti.

V Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou chodí lidé volit do sauny. „Důležité je, že je to dlouhé roky na stejném místě. Spíše voliči ocení, že mají nějakou místnost v hlavě roky,“ podotkl tajemník Rychnova nad Kněžnou Lukáš Klátil.

V jednom z kroměřížských okrsků už 15 let voliči dochází do kuželny. Podle mluvčího města Jana Vondráška se ovšem lístky nevhazují do urny mezi kuželkovými drahami, k volbě je určená jiná místnost. „V lokalitě město nemá vhodné prostory, proto musí využít jiné než své,“ dodal. Na opačné straně města pak mohou lidé odevzdat svůj hlasovací lístek v areálu tamní psychiatrické nemocnice.

V areálu psychiatrické nemocnice odvolí i obyvatelé Havlíčkova Brodu. Desítky obyvatel Zbožic u Havlíčkova Brodu pak přijdou k volbám do hasičské zbrojnice. „V té lokalitě není žádná jiná možnost. Někdy je těžké prostory poshánět,“ sdělila referentka městského úřadu Jana Matýsová. Voličům se během prezidentské volby otevře i autoservis v Řípově u Třebíče. Ani zde podle starosty Třebíče Pavla Pacala nešlo najít jiné vhodné místo.