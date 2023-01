Fiala o dalším postupu s Hladíkem rozhodne až po jednání lidovců. Jmenovat by ho mohl až nový prezident

Podle předsedy lidoveckého poslaneckého klubu Marka Výborného má resort životního prostředí řídit osoba, která nevede další ministerstvo. Obzvlášť ve složité době, kdy má vyhlašovat dotace, které lidem pomůžou v energetické krizi, dodal. Za Petrem Hladíkem před jednáním výboru stojí.

„Máme člověka, který je plně kompetentní v nějakém časovém horizontu ministerstvo životního prostředí vést a možná v tom dočasném horizontu ho dokázat posunovat i z nějaké jiné pozice,“ míní Výborný. Od ledna podle novely služebního zákona už není omezen počet politických náměstků. Šéf resortu, kterým je teď Marian Jurečka, si tak jejich obsazení může určit.

Na kompetenční žalobu je pozdě, zní z koalice

Jurečka připomněl, že koalice už prezidentovým výtkám u jednoho z kandidátů na ministra čelila. „Tehdy jsme stáli za Janem Lipavským (Piráti) jako celá koalice a všechny koaliční strany. Nakonec i on byl jmenován členem vlády. Předpokládám, že i tady najdeme řešení, aby i Petr Hladík byl jmenován ministrem životního prostředí,“ řekl.

V případě Lipavského premiér mluvil i o kompetenční žalobě. Nyní ale z koalice zaznívá, že je na to pozdě. „Pokud by mandát prezidenta končil třeba za rok, bylo by to jednoznačné. (Jsme) v situaci, že mandát pana prezidenta končí za osm týdnů a je tady i vysoká pravděpodobnost, že by Ústavní soud do té doby nemusel rozhodnout,“ řekl v rozhovoru pro ČT Jurečka s tím, že podání žaloby vnímá jako vysoce nepravděpodobné.

Kritika opozice

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) si ovšem myslí, že premiér „situaci neměl nechávat dlouho být“. Není podle ní dobré, aby jeden člověk musel řídit dvě ministerstva najednou.

Kritika směrem ke kandidátovi na ministra životního prostředí zaznívá kromě Hradu i od sněmovní opozice. ANO dokonce avizovalo, že na schůzi, která začíná příští týden, kvůli tomu navrhne mimořádný bod.

„Určitě se na to budeme ptát. Je to odpovědnost pana premiéra a pana vicepremiéra Jurečky, ale podle mě jediná cesta je vybrat jinou, vhodnou osobu, která by řídila ministerstvo životního prostředí,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.