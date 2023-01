ŽIVĚ: Vláda chce zlepšit financování armády a zvýšit atraktivitu působení v aktivních zálohách

Na středečním zasedání vláda řešila novou vojenskou legislativu, která má mimo jiné umožňovat shromažďovat data občanů pro případný odvod do armády nebo to, aby se do obrany státu investovala dvě procenta HDP.

Na pořadu jednání byla také novela zákona o provozu pozemních komunikací, systém kompenzací pro obchodníky s energiemi nebo vytvoření jednotné vizuální identity pro všechny státní orgány.

Kromě toho ministři měli probrat návrh na jmenování čtyř vysokoškolských rektorů nebo řešit cíle ministerstva zahraničí v Africe.