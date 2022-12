Prezidentští kandidáti začínají prezentovat své předvolební spoty

Ve veřejnoprávní televizi se budou kandidáti se svými půlminutovými nebo minutovými příspěvky objevovat od 29. prosince do 1. ledna na ČT24 a od 2. do 9. ledna na ČT1. Na vlnách veřejnoprávního rozhlasu budou minutové spoty ke slyšení na Dvojce a v síti regionálních stanic do 9. ledna, na Radiožurnálu do 10. ledna.

Pětihodinový prostor bude mít devítka prezidentských adeptů, kteří byli k volbě zaregistrováni na základě rozhodnutí ministerstva vnitra nebo Nejvyššího správního soudu. Ve spotech, které zpravidla představili na svých sociálních sítích, mohou vyjevit své plány, cíle a sliby.

Starostové by ode dneška mohli také vyhradit kandidátům plochy pro vylepení volebních plakátů. Obce ale většinou žádné své reklamní plochy nevlastní a kandidáti už mají bez toho zamluvené či zaplacené jiné formy propagace na billboardech.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku. Kandidují v nich předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, poslanec SPD Jaroslav Bašta, podnikatel Karel Diviš, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, bývalý představitel armády a NATO Petr Pavel, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Případné druhé kolo bude 27. a 28. ledna 2023.