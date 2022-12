Češka po vážné nemoci podstoupila rekonstrukci obličeje. Zaplatit ji pomohli dárci

Mirka Dobešová se ve čtrnácti letech vyléčila ze vzácné rakoviny měkkých tkání, obličej se jí ale hroutil. Od roku 2010 objížděla nemocnice v Česku a hledala lékaře, který by ji zachránil. Pomoc našla až ve Velké Británii.

„Stav se zhoršoval, kovová titanová mřížka mi táhla oko čím dál více dolů a hrozilo, že o něj přijdu,“ uvádí. To se naštěstí nestalo. Letos 24. února podstoupila dvanáctihodinovou operaci, při které se podařily všechny klíčové zákroky.

Podle operatéra přišla na poslední chvíli. „Kolem mřížky byly usazené takové věci, že vůbec nechápal, že jsem to přežila. Bylo to na akutní sepsi a úmrtí. Poté, co titanovou mřížku, na které leželo oko, vyndali, nahradili všechny scházející kosti pomocí lopatky. Sval, který vzali, posloužil k uzavření horního patra,“ popisuje operaci paní Mirka.