Žena potřebuje transplantaci obličeje. Na zákrok ale v Česku chybí lékář... a v zahraničí peníze

„Většinou se k tomu všichni stavěli s otázkou, co by se tak dalo zkusit. Z Olomouce mě poslali do Brna, z Brna do Heidelbergu… Člověk se v tom systému plácá,“ popisuje Mirka svou nemocniční anabázi.

Obrátila se proto na specialisty v zahraničí. Zpráva Karla Nováka, vedoucího lékaře centra pro zahraniční pacienty z kliniky ve Weidenu, potvrdila, že operace je nutná. „Stav se zvolna stále zhoršuje a do budoucna ohrožuje nemocnou jak infekčními komplikacemi, tak poškozením oka i dalšími komplikacemi,“ stojí v lékařském potvrzení.

Plán operace už je, peníze zatím chybí

Tuzemská pojišťovna ale zahraniční léčbu odmítla uhradit. Mirce se totiž nepodařilo získat jednoznačné potvrzení, že žádné české pracoviště potřebnou operaci neprovede. „Má medicínsky složitý případ, který tady nedokázal nikdo vyřešit,“ připouští prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Mirka Dobešová od ledna změnila pojišťovnu, zatím se na ni ale neobrátila, peníze na operaci shání prostřednictvím veřejné sbírky. Potřebuje pět milionů korun, k 6. lednu od dárců získala něco málo přes milion.

Na klinice v Hannoveru už pro ni přitom vypracovali operační plán. „Mělo by se začít transplantací kostí, kterou by se nahradily scházející prostory. Plastičtí chirurgové by měli dále pracovat na vytvarování obličeje. Otázkou jsou zuby a je potřeba také udělat nos, protože ten se úplně sesypal,“ upřesnila Mirka Dobešová.

Nejde jen o vzhled

Operaci by si přála podstoupit co nejdříve. Zatím se jí daří mluvit i jíst, ale obává se, že to se může brzy změnit. Rekonstrukcí, respektive transplantací obličeje, neřeší totiž pacienti samozřejmě jen změnu vzhledu, která zapojení do běžného života více usnadní, ale především jimi chtějí zastavit další zdravotní potíže: problémy s příjmem potravy nebo mluvením.

Pacienti s takovými komplikacemi se pak zpravidla straní společnosti a propadají depresi. Lékaři hovoří o takzvané sociální smrti. I proto se nemocnice při obličejových operacích snaží zákrok skloubit rovnou s rekonstrukcí. V co nejpřesnější práci jim dnes pomáhají i trojrozměrné modely nebo 3D tiskárny.