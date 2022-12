Policie zajistila dům manželky zakladatele Xixoio. Šéf představenstva firmy převádí byt

Předseda představenstva Xixoio transakci pro Českou televizi potvrdil a řekl, že byt plánuje převést přes realitní firmu na společnost Hypotoken, ve které je jediným jednatelem i majitelem. „V dalším kroku tam přistane návrh na podání vkladu na společnost Endless Trail a následně na společnost Hypotoken,“ říká a odkazuje na článek na webu své firmy o kolapsu společenské smlouvy a měnové krizi. V textu, který podle svých slov zveřejnil v pondělí, doporučuje přes tokeny investovat do nemovitostí. Pilotním projektem má být právě jeho byt.

„Netušil jsem, že je to tak rychle, bylo to hned druhý den,“ odpovídá Ertner, který ale nechtěl komentovat, proč transakce okolo bytu začala krátce po začátku policejní razie. „Bohužel vám k tomu nemůžu podat více informací, jistě znáte, jaké jsou parametry a podmínky toho, v jaké situaci se nacházím,“ dodal podnikatel, který neodpověděl ani na otázku ohledně zadržení. „Promiňte, je to teď složitá situace, tak bych se omluvil,“ uzavřel muž, který v jiné firmě figuruje i s Watzkeho manželkou.

Z katastru nemovitostí není přímo jasné, proč banka návrh na výmaz zástavy podala, podle zástavní smlouvy se ale musí práva vzdát, pokud je úvěr splacen. „Zástavní věřitel vydá zástavci neprodleně potvrzení o zániku zástavního práva pro výmaz tohoto práva z katastru nemovitostí,“ píše se ve smlouvě, kterou má ČT k dispozici.

Hypoteční banka, která Ertnerovi peníze půjčila, na dotaz ohledně výmazu zástavy neodpověděla. „Požadované informace nemůžeme sdělovat bez souhlasu klienta s ohledem na bankovní tajemství,“ uvedl Patrik Madle, mluvčí ČSOB, pod kterou Hypoteční banka spadá. Obecně ale dodal, že jedním z důvodů pro výmaz zástavního práva je právě splacení úvěru.

Pražský byt koupil Ertner v roce 2004, kdy se ještě jmenoval Jindřich. Na Henryho se přejmenoval předloni, zhruba ve stejnou dobu, kdy zasedl v představenstvu firmy Xixoio. Ertner vlastní ještě pozemek v Lysé nad Labem, který je rovněž v zástavě kvůli dalšímu úvěru na 6,3 milionu korun u Hypoteční banky. Dům stojící na tomto pozemku pak mají manželé Ertnerovi v zástavě za třetí úvěr u banky na stejnou částku.

Podle firmy policie nepochopila její byznys model

Policie podle médií podezírá Ertnera i Watzkeho z podvodu a praní špinavých peněz. Vedení firmy Xixoio podle kriminalistů za získané peníze od investorů nic nevyvíjelo a investovalo je do kryptoaktiv. Podle Deníku N je údajná škoda zhruba půl miliardy korun. Detektivové ale zatím v případu nikoho neobvinili.

Společnost ve svém neveřejném vyjádření, které citovaly Seznam Zprávy a Deník N, uvedla, že policie nepochopila její byznys model ani princip podnikání. „A tokenizace jako takové, a to bohužel i v kontextu jasně definované evropské regulace digitálních aktiv a související legislativy,“ dodala firma, která zároveň ujistila držitele tokenů, že jejich majetek je v bezpečí.

Společnost Xixoio nabízí investice do takzvaných digitálních tokenů. „Xixoio emituje digitální aktiva (tokeny) vázané na reálná aktiva (firmy, nemovitosti, stroje atd.) a tyto tokeny zapisuje na blockchain. Můžete si to představit trochu jako digitální akcie firmy,“ píše firma na svém webu.

Před rokem Česká národní banka (ČNB) varovala veřejnost před investicemi do tokenů a výslovně zmínila právě Xixoio. Z prezentace firmy mohli podle ČNB lidé získat mylný dojem, že obchodní model společnosti a její podnikání jsou bankou schválené nebo alespoň zčásti regulované.