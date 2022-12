Začíná meteorologická zima, pátek ukáže, jak by měla vypadat. Na víkend se ale oteplí

Po čtvrtku, kdy by ještě měly teploty vydržet mírně nad nulou, se v pátek poněkud ochladí, v části republiky bude celý den mrznout – maxima budou mezi minus 1 a plus 3 stupni Celsia. Bude také zataženo – na rozdíl od čtvrtka, kdy by v části Moravy mělo být k vidění slunce. Od jihozápadu začne v Česku i sněžit.

Takové zimní počasí přetrvá však zatím jen jeden den. Již v sobotu se oteplí na 0 až 4 stupně a v neděli by mělo být již výrazně nad nulou – mezi 3 a 7 stupni. Neděle bude nejen poměrně teplá, ale také převážně suchá. Meteorologové očekávají nanejvýš ojedinělé mrholení nebo slabý déšť. Naopak v sobotu bude zprvu ojediněle sněžit, později lze očekávat déšť nebo déšť se sněhem. Sníh by dál mohl padat v polohách nad 400 metrů. Výjimečně hrozí v sobotu i v neděli, že by mohl déšť namrzat.