Česká pravoslavná církev má ekonomické problémy. Část duchovních viní její vedení

Pravoslavná církev se podle části duchovních nyní dostala do nejhorší ekonomické situace za poslední desítky let. „Vím, že se jedná o několik desítek, asi šedesát lidí, kteří by měli být co nejdříve propuštěni,“ uvedl představený chrámu Svatého Vladimíra v Mariánských Lázních Josef Hauzar. „A to z důvodu, že pravoslavná eparchie nemá zkrátka prostředky,“ doplnil věřící Volodymyr Selyskyj.

Církev vlastní řadu lukrativních nemovitostí. Jako náhradu za církevní restituce už dostala od státu zhruba 300 milionů korun. „Z toho plyne jednoduchá otázka. My osm let nevíme o tom, kam se vlastně investovaly všechny od státu vyplacené restituční náhrady,“ řekl Hauzar.